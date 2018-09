POL-PDKL: A6/Kaiserslautern, Unfallflucht, Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) –

Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwochmorgen, 12.09.2018, gegen

07:40 Uhr auf der A6 im Baustellenbereich bei Kaiserslautern/West

einen Verkehrsunfall beobachtet haben. Ein bislang unbekannter

Motorradfahrer überholte bei der Baustellendurchfahrt in Richtung

Mannheim mehrere Fahrzeuge rechts und links. An einem Skoda Octavia

verursachte er hierbei am vorderen rechten Kotflügel einen

Sachschaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich

um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem Motorrad soll es sich

um eine weiße Straßenmaschine mit dem Teilkennzeichen KL-IX und

danach drei Zahlen gehandelt haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet

haben, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Kaiserslautern

unter der Telefonnummer 0631-35340 zu melden.

