FW Lügde: Brennender Grill löst Feuerwehreinsatz aus

Donnerstag 13.09.2018, 06:03 Uhr, Schmiedeberg. Der Löschzug

Südstadt sowie der Löschzug Lügde wurden durch die Leitstelle zu

einem gemeldeten Feuer mit Ausdehnung auf einen angrenzenden Schuppen

alarmiert. Nach dem eintreffen der ersten Einsatzkräfte und der

Erkundung der Einsatzlage, stellte sich heraus, dass ein Steingrill

mit gelagertem Holz in Brand und eine angrenzende Hecke in

Mitleidenschaft geriet. Die Einsatzkräfte löschten den brennenden

Grill mittels Schnellangriffschlauch ab. Im Anschluss wurde die

Brandstelle sowie die nahegelegene Hecke mit der Wärmebildkamera auf

Glutnester kontrolliert. Weitere Maßnahmen waren seitens der

Feuerwehr nicht notwendig. Nach gut einer halben Stunde war der

Einsatz für die Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle wurde an die

Polizei übergeben.

