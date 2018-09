FW Gangelt: Ausleuchten von Einsatzstellen und komplexe Übungsszenarien – Feuerwehr Gangelt führt umfangreiche Nachtübung durch

Gangelt (ots) –

Die Einheit Gangelt der Feuerwehr Gangelt führte kürzlich ein

umfangreiches Nachtüben durch. Hierbei wurden viele verschiedene

Übungsszenarien nacheinander abgearbeitet.

Oftmals fehlt im stressigen Feuerwehralltag die Zeit, sich

intensiver mit besonderen Einsatzlagen zu beschäftigen. Aus diesem

Grund organisierten Brandoberinspektor Marcel Huken und

Unterbrandmeister Edwin Otten mit der Einheit Gangelt ein

umfangreiches Nachtüben, in dem spezielle Übungslagen intensiv

durchgegangen wurden.

Zunächst stand eine theoretische Unterweisung in den Rüstwagen der

Löscheinheit Oberbruch der Feuerwehr Heinsberg auf dem Programm. Die

Kameradinnen und Kameraden waren eigens für das Nachtüben zu der

befreundeten Einheit gereist, um die Vorteile und

Einsatzmöglichkeiten ihres Rüstwagens vorzustellen. Prompt wurden die

Einsatzkräfte aus Oberbruch mit in das Nachtüben eingebunden, denn

bereits das erste Szenario um kurz nach 19 Uhr war bereits nicht

alltäglich. In der Teverener Heide wurde in Höhe eines größeren Sees

ein älterer Mann vermisst. Während die Einsatzkräfte zu Fuß das

weitläufige Gelände durchsuchten, suchte ein gemischtes Team der

beiden Feuerwehren mit einem Rettungsboot der Feuerwehr aus Oberbruch

das Gewässer ab. Gleichzeitig gab ein Rettungswagen des

Rettungsdienst im Kreis Heinsberg RDHS gemeinnützige GmbH dem

Einsatzleiter hinweise, wie sich verwirrte Patienten verhalten und

worauf die Einsatzkräfte bei der Suche achten müssen. Nach der ersten

Übung gab es für alle Einsatzkräfte eine kleine Stärkung am

Feuerwehrgerätehaus Gangelt, wobei die Ehrenabteilung die Verpflegung

für die Einsatzkräfte sicher stellte. Kurze Zeit später ging es dann

weiter zur zweiten Übung des Abends. An der Knuppstraße in Stahe war

es in Höhe des dortigen NATO-Flugplatzes zu einem ausgedehnten

Waldbrand gekommen. Hier erlernten die Einsatzkräfte der Feuerwehren

aus Gangelt und aus Oberbruch verschiedene Angriffstaktiken und wie

sie sich Rückzugsmöglichkeiten schaffen können. Nachdem die Fahrzeuge

wieder einsatzbereit gemacht waren und die Einsatzkräfte sich kurz

gestärkt hatten, startete die dritte Übung des Tages. Im Rohbau eines

Bestattungsunternehmens war ein Feuer ausgebrochen. Hier mussten die

Einsatzkräfte im stark verrauchten Gebäude mehrere Personen ausfindig

machen und retten. Mit Wärmebildkameras begaben sich mehrere Trupps

unter schwerem Atemschutz auf die Suche nach den beiden Vermissten.

Nach rund sechs Stunden intensiver Übungen klang der Abend gemütlich

am Lagerfeuer aus.

