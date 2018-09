FW-Dorsten: Leistungsnachweis der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen am Lippspieker in Haltern am See

Dorsten-Hervest, An der Wienbecke 12, Feuer- und Rettungswache (ots) –

Am dritten Wochenende im September startet traditionell der

Leistungsnachweis der Feuerwehren aus dem Kreis Recklinghausen am

Lippspieker in Haltern am See. Den ganzen Tag über werden sich die

einzelnen Einheiten der Feuerwehren die Klinke in die Hand geben, um

an dem Leistungsnachweis der Feuerwehren teilzunehmen. Neben den

einzelnen Löschzügen aus dem Kreis Recklinghausen, werden auch einige

Löschzüge aus Bottrop, Oberhausen und Eipringhausen ihre

Leistungsfähigkeit in Haltern am See unter Beweis stellen.

Am 15. September werden ab 08:30 Uhr die einzelnen Gruppen, die

aus einer Mannschaftsstärke von neun Einsatzkräften bestehen, ihr

Können präsentieren und den Nachweis über ihre Leistung, nach den

Richtlinien des „Verbandes der Feuerwehren NRW e. V.“, erbringen. Die

zu absolvierende Übung besteht aus drei Teilen und setzt sich aus

zwei praktischen und einem theoretischen Teil zusammen. Während der

feuerwehrtechnischen Gruppenübung, müssen zunächst drei C-Rohre

vorgenommen werden. Der simulierte Löschangriff muss innerhalb von

fünf Minuten, möglichst ohne Fehler, durchgeführt werden. In der

zweiten Übung gilt es, die Knotenkunde der Feuerwehr zu beherrschen.

Auf Zeit und möglichst ohne Fehler, müssen gleich drei Knoten gelegt

oder auch gestochen werden. Das theoretische Wissen kommt ebenfalls

nicht zu kurz, denn verschiedene feuerwehrspezifische Fragen müssen

schriftlich beantwortet werden.

Die Durchführung des Leistungsnachweises verfolgt die Ziele der

Schnelligkeit im Feuerwehreinsatz, der sicheren Handhabung von

technischem Gerät, der Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit

und der Stärkung des Kameradschaftsgeistes. Die teilnehmenden

Feuerwehren aus dem Kreis Recklinghausen würden sich über

interessierte Bürger, die sich über die Leistungsfähigkeit der

Feuerwehren informieren möchten, sehr freuen. Für das leibliche Wohl

wird bestens gesorgt sein.

