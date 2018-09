FW Menden: Zwei verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Menden (ots) –

Auf der B7 in Brockhausen ereignete sich heute ein schwerer

Verkehrsunfall. Ausgehend einer Linkskurve kam ein Fahrzeug von der

Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach, bevor es auf dem Feld zum

liegen kam. Der Fahrer des Wagens konnte sich selbstständig aus dem

Fahrzeug befreien, die Beifahrerin war noch im Fahrzeug und konnte

dieses nicht selbstständig verlassen. Aufgrund des vermuteten

Unfallhergangs entschloss sich der Notarzt, die Verletzte aus dem

Fahrzeug mittels hydraulischem Rettungsgerät zu befreien. Da das

Fahrzeug stark deformiert war und auf dem Dach zum liegen kam,

entschieden sich die Kameraden vor Ort, die Hecköffnung des

Fahrzeuges zu vergrößern und dann mittels eines Spine-Boards eine

patientenschonende Rettung durchführen zu können. Die mitalarmierten

freiwilligen Kräfte aus Bösperde und Schwitten stellten derweil den

Brandschutz sicher und halfen bei der Vollsperrung der B7, um den

angeforderten Rettungshubschrauber aus Bochum eine sichere Landung zu

ermöglichen. Die Patientin wurde nach der Befreiung aus dem PKW mit

schweren Verletzungen an den Hubschrauber übergeben und in eine

Unfallklink geflogen. Der PKW wurde geborgen und die Feuerwehr konnte

ihren Einsatz beenden. Die Straße war für die Rettungsmaßnahmen, die

Hubschrauberlandung und die anschließende Unfallaufnahme ca. zwei

Stunden gesperrt. Im Einsatz waren 40 Kräfte der Feuerwehr Menden.

