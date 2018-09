FW-HF: Wohnungsbrand in der Salzufler Straße/Bewohnerin wird von Feuerwehr gerettet

Herford (ots) –

In der Nacht zu Mittwoch, den 12.09.2018, wurde die Feuerwehr

Herford um 03:21 Uhr zu einem Zimmerbrand in der Salzufler Straße

gerufen. Alarmiert war neben den Kräften der hauptamtlichen Wache

auch der Löschzug Mitte der Feuerwehr Herford. Ein Angriffstrupp ging

mit umluftunabhängigem Atemschutz in die Wohnung im 2. OG vor und

musste die Wohnungstür gewaltsam öffnen. Die Bewohnerin war

unterdessen dabei, das Feuer selbst zu löschen und hatte dabei

bereits größere Mengen Rauchgas inhaliert. Die Dame wurde aus dem

Gebäude geführt, dem Rettungsdienst übergeben und in ein Herforder

Krankenhaus transportiert. Das Feuer wurde vollständig gelöscht, der

Bereich mit der Wärmebildkamera kontrolliert und anschließend wurde

die Wohnung noch mit einem Hochleistungslüfter entraucht.

