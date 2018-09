POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht

Koblenz, B 9, Richtung Andernach (ots) – Am Mittwoch, 12.09.2018,

gg. 18:35 Uhr, ereignete sich in Koblenz, B 9, Fahrtrichtung

Andernach, zw. Tankstelle und Kreuz Bubenheim ein Verkehrsunfall.

Ersten polizeilichen Ermittlungen nach befuhr ein silber-farbener Pkw

Opel Corsa die linke Fahrspur. Hinter diesem Opel Corsa fuhr in

äußerst aggressiver Form ein Pkw Mercedes-Benz, silber, Kombi, und

wechselte mit hoher Geschwindigkeit ständig die Fahrspuren. Zum

Unfallzeitpunkt fuhr der Mercedesfahrer zunächst äußerst dicht auf

die junge Corsafahrerin auf,überholte dann den Corsa verbotswirdrig

rechts, beim Wiedereinscheren auf die linke Fahrspur berührte dann

der Mercedesfahrer den Corsa. Durch die Berührung entstand

Sachschaden, der Mercedes wurde vmtl. hinten links, der Corsa wurde

vorn rechts beschädigt. Aufgrund der aggressiven Fahrweise geht die

Polizei davon aus, dass mehrere Fahrzeugführer auf den Mercedes-Benz

aufmerksam wurden. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise

auf den Mercedes, insbesondere dessen Kennzeichen, geben können, sich

zu melden. Hinweise erbittet die Polizei an die zuständige

Polizeidienststelle in Koblenz-Metternich, Tel.: 0261-1032910

