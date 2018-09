POL-HRO: Hakenkreuz auf Jüdischen Friedhof in Boizenburg

Boizenburg (ots) –

In der gestrigen Nacht vom 11.09.2018 zum 12.09.2018 haben unbekannte

Täter mehrere Eisenstäbe der Umfriedung der Gedenkstätte des

Jüdischen Friedhofs in Boizenburg aufgebogen um auf das Gelände zu

gelangen. Mit Sprühfarbe haben sie dann ein 30 cm mal 30 cm großes

Hackenkreuz auf die Treppe des Haupteinganges gesprüht.

Die Polizei bitte die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer hat in der Nacht vom 11.09.2018 zum 12.09.2018 Personen gesehen,

die sich in der Nähe des Friedhofes aufgehalten haben. Gibt es

weitere sachdienliche Hinweise, die zum Ergreifen des oder der Täter

führen können.

Bitte wenden sie sich an das Polizeirevier Boizenburg unter der

Telefonnummer 038847 6060. Hinweise nimmt natürlich auch jede andere

Polizeidienststelle entgegen.

