POL-ME: Tankstellenräuber war mit einer Hand-Axt bewaffnet – Mettmann – 1809048

Mettmann (ots) –

Am nächtlich frühen Mittwochmorgen des 12.09.2018, gegen 03.50

Uhr, betrat ein maskierter, bislang noch unbekannter männlicher

Einzeltäter den wegen aktueller Umbauarbeiten vorübergehend in einem

Container eingerichteten Kassenraum einer STAR-Tankstelle an der

Düsseldorfer Straße in Mettmann. Mit einer mitgebrachten Hand-Axt

bedrohte der Straftäter dort eine allein anwesende 29-jährige

Kassiererin aus Düsseldorf und forderte von dieser die Herausgabe von

Bargeld. Seiner Drohung verlieh der Räuber besonderen Nachdruck,

indem er mit der Axt auf die hölzerne Theke schlug und dieses dabei

leicht beschädigte.

Nachdem die beim Raub körperlich unverletzt gebliebene

Tankstellenangestellte dem Täter wenige hundert Euro Bargeld aus der

Kasse übergeben hatte, flüchtete dieser mit den Geldscheinen in einer

Hand aus dem Kassenraum und dann offenbar auch weiter zu Fuß in

unbekannte Richtung. Trotz schneller und intensiver

Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Mettmanner Polizei führten diese

zu keinem schnellen Festnahmeerfolg oder zu schnellen ersten

Ermittlungserkenntnissen bezüglich Herkunft, Identität und weiterer

Fluchtrichtung des Räubers. Dieser wird vom Opfer wie folgt

beschrieben:

– männlicher Mitteleuropäer,

– nach Stimme und Auftreten auf 25 bis 30 Jahre geschätzt,

– sprach Hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent,

– ca. 170 cm groß und schlank,

– bekleidet mit dunklem, eng anliegendem Langarm-Shirt

(Longsleeve), hellblauer Jeanshose in normaler Passform und schwarzen

Schuhen,

– maskiert mit schwarzer Sturmhaube mit großem Augenschlitz,

– bewaffnet mit einer etwa 30 cm langen Hand-Axt, die einen

Holzgriff und einen ältlich verdreckt oder verrostet wirkenden

Klingenkopf hatte, vom Täter während der gesamten Tat in der linken

Hand geführt und eingesetzt wurde (Linkshänder?).

Bisher liegen der Mettmanner Polizei noch keine konkreten Hinweise

zu Identität, Herkunft und Verbleib des flüchtigen Räubers vor.

Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche

Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon

02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

– Polizeipressestelle –

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Mettmann | Publiziert durch presseportal.de.