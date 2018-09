FW-PL: OT-Stadtmitte. 3.FOLGEMELDUNG Waldbrand am Saley ist gelöscht.

Plettenberg (ots) –

Der Waldbrand am Saley ist gelöscht. Am Ende wurde die durch den

Brand in Mitleidenschaft gezogene Waldfläche auf rund 7000

Quadratmeter geschätzt. Nachlöscharbeiten sind nicht mehr

erforderlich, zurzeit laufen jedoch noch Aufräumarbeiten der

Feuerwehr. Vier leicht Verletzte Einsatzkräfte gab es, davon hatten

zwei Rauchgase eingeatmet, einer erlitt eine Kreislaufentgleisung und

ein weiterer eine Kopfplatzwunde. Alle konnten das Krankenhaus nach

ambulanter Behandlung bereits wieder verlassen. Zu Brandursache und

Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Auskunft

erteilen. Zwischenzeitlich waren während des rund 15-stündigen

Einsatzes über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Plettenberg, dem

Märkischen Kreis, aus dem Kreis Olpe und dem DRK in dem Brandeinsatz

gebunden. Auch der Grundschutz der Plettenberger Bevölkerung war

jederzeit gewährleistet. Neben der hauptamtlichen Wache war auch

immer ein Löschzug der ehrenamtlichen Kräfte für Paralleleinsätze

einsatzbereit. Gegen 22:25 Uhr rückten diese zu einer ausgelösten

Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb in Eiringhausen aus. Ein

Entstehungsbrand in einer Produktionsanlage konnte dort durch die

stationäre Kohlenstoffdioxidlöschanlage noch vor Eintreffen der

Feuerwehr gelöscht werden. Seitens der Feuerwehr waren nur noch

Lüftungsmaßnahmen erforderlich. Nur wenig später löste in zwei

weiteren Fällen eine Brandmeldeanlage in einem Betrieb in der

Herscheider Straße aus. Hier handelte es sich in beiden Fällen um

Fehlalarme.

