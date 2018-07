FW-HB: Feuerwehr „organisiert“ sich eigenen Einsatz

Bremen,Stadtmitte (ots) – (rsb) Der Ausblick beschränkt sich im

Alltag auf einen gepflasterten Innenhof mit Parkplatz. Am heutigen

Nachmittag wurden die Kollegen der Feuerwache 1 allerdings bei einer

Kaffeepause auf der Dachterrasse des Wachgebäudes überrascht. Auf

einem Balkon im gegenüberliegenden Gebäude war eine kleine Flamme zu

sehen. Was zunächst als vermutetes Anfeuern eines Grills aussah

entpuppte sich kurze Zeit später als Schadenfeuer. Auf einem- und im

weiteren Einsatzverlauf einem zweiten Balkon- brannten die

angebrachten Blumenkästen aus Kunststoff. Nachdem die Einsatzkräfte

des Löschfahrzeugs und der Drehleiter das tatsächliche Ausmaß der

„Grillflamme“ bemerkten besetzten sie die Fahrzeuge und rückten aus –

150m weit. Zeitgleich informierten weitere Kollegen die Leitstelle

der Feuerwehr über den stattfindenden Einsatz. Die ebenfalls

überraschten Disponenten konnten das Löschen in direkter Sichtweite

mitverfolgen. Der Sachschaden beschränkt sich daher auf die

verbrannnten Blumenkübel. Eine Pause zur rechten Zeit schützt

manchmal vor größerem Schaden…

