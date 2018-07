HZA-RO: Ausbildungstag beim Hauptzollamt Rosenheim

Rosenheim (ots) –

Letzen Samstag fand auf dem Gelände des Hauptzollamts in der

Münchener Str. in Rosenheim der diesjährige „Tag der Ausbildung“ für

alle Interessierten des Zollberufs statt.

Um 10 Uhr gingen die Tore auf vor denen sich schon die Besucher

versammelt hatten.

Jedes in Rosenheim vertretene Aufgabengebiet, von der Kontrolleinheit

Verkehrswege, der Ahndung, der Vollstreckung, der Zollsachbearbeitung

und der Finanzkontrolle Schwarzarbeit, stellte sich dort vor.

Bei den Beamten des Zollamts durften die Besucher „ihre“ aus dem

Nicht-EU-Land versandten Päckchen öffnen und sich bei den

vermeintlich bestellten Waren zur Problematik Markenpiraterie und

Artenschutz beraten lassen.

Auch durften die Besucher in die Rolle des Zöllners schlüpfen und

selber eine Kofferkontrolle durchführen. Zu den darin aufgefunden

Waren konnten sie sich -unter Anleitung einer erfahrenen Zöllnerin-

Gedanken machen, ob Zölle zu erheben sind oder ob es sich noch um die

erlaubte Reisefreimenge handelt.

Beamtenanwärter des gehobenen und mittleren Dienstes gaben am

Ausbildungsstand Auskunft über den Ablauf der Ausbildung und was

ihnen am Besten am Zoll gefällt. Die Vorträge der Ausbildungsleiterin

Pamela Oberrauch über das Auswahlverfahren und die Ausbildung beim

Zoll rundeten den Informationstag ab.

Highlights des Ausbildungstages dürften jedoch die Vorführungen der

beiden Zollhunde gewesen sein.

Gleich zweimal konnten die Besucher der Labradorhündin Dewi und dem

Schäferhund Aragon bei der Arbeit zuschauen. Die Aufgabe der

Zollhunde war es, Rauschgift an Personen oder am bzw. im Auto zu

suchen und zu finden. Auch das Auffinden von Bargeld ist durch eine

spezielle Ausbildung möglich und wurde vorgeführt. Die

Zollhundeführer gaben dabei auch Auskunft über die Ausbildung und die

Arbeit mit den Hunden.

Informationen und Einstellungsvoraussetzungen können unter

www.zoll.de und www.talent-im-Einsatz.de nachgelesen werden.

Nächstes Einstellungsdatum ist der 01.08.2019, Bewerbungsschluß

hierfür ist der 30.09.2018.

Bewerbungen können an das Hauptzollamt Rosenheim

Ausbildungsleiterin Pamela Oberrauch

Münchener Str. 51

83022 Rosenheim

E-Mail: Ausbildung.hza-rosenheim@zoll.bund.de

gerichtet werden.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Rosenheim

Pressestelle

Andreas Rudolph

Telefon: 08031/3006-7020

E-Mail: presse.hza-rosenheim@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Rosenheim, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Hauptzollamt Rosenheim | Publiziert durch presseportal.de.