FW-HB: Küchenbrand, zwei verletzte Personen

Bremen-Hemelingen (ots) – Am Sonntagmittag um 13:40Uhr wurde der

Feuerwehr Bremen ein Brand in einer Wohnung im 3. Obergeschoss in der

Straße Zum Sebaldsbrücker Bahnhof gemeldet. Der Anrufer meldete

außerdem, dass sich noch Personen in der darüber liegenden Wohnung

befinden sollen. Beim Eintreffen hielt die Mutter das Kind bereits

aus dem Fenster. Schwarzer Rauch schlug den beiden ins Gesicht. Die

Einsatzkräfte vor Ort leiteten umgehend die Rettung über eine

Drehleiter ein. Eine Mutter und ihr Kind wurden nach der Rettung

durch den Rettungsdienst versorgt und mit Verdacht auf eine

Rauchgasintoxikation in ein Bremer Krankenhaus verbracht. Zeitgleich

wurden Einsatzkräfte mit Atemschutz und Strahlrohren ausgerüstet um

die Brandbekämpfung aufzunehmen. Es brannten in einer Küche

Einrichtungsgegenstände. Um 14:16 Uhr war das Feuer gelöscht.

Insgesamt befanden sich vier Löschfahrzeuge und drei

Rettungsdienstfahrzeuge mit insgesamt 20 Einsatzkräften an der

Einsatzstelle.

Die Schadenshöhe wird auf ca. 45.000Euro geschätzt. Zur

Brandursache kann keine Aussage gemacht werden.

