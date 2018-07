HZA-RO: Reisezeit Der Weg durch den Zoll

Rosenheim (ots) –

Alles ist schon in Ferien- bzw. Urlaubsstimmung und viele

verbringen ihre Urlaubszeit im Ausland. Damit es bei der Rückkehr aus

dem Urlaubsland mit vollen Koffern, gefüllt mit Souvenirs, keine

Probleme gibt, sollte man sich bereits vor Antritt der Reise über

bestehende Einfuhrbestimmungen informieren.

Der Zoll stellt hierfür mehrere Möglichkeiten, zur Verfügung.

Neben persönlichen Auskünften der lokalen Zolldienststelle oder der

zentralen Auskunftsstelle (Tel.: 0351/44834-510; Email:

info.privat@zoll.de) sind alle wichtigen Informationen im Internet

unter www.zoll.de oder in der kostenlosen Smartphone-App „Zoll und

Reise“ zu finden.

Nachfolgend ein kurzer Überblick über die wichtigsten Regelungen.

Reisefreimengen

Bei Einreisen aus Nicht-EU-Ländern sind für den persönlichen Ge-

bzw. Verbrauch bestimmte Waren bis zu einer bestimmten Höchstmenge

einfuhrabgabenfrei, z.B. 200 Zigaretten oder ein Liter Alkohol. Für

andere Waren wie Kleidungsstücke, Schmuck oder Sportgeräte gilt eine

Wertgrenze von 430 Euro.

Tiere und Pflanzen

Zahlreiche Tier- und Pflanzenarten sowie Produkte daraus

unterliegen strengen Aus- und Einfuhrbestimmungen. Diese Maßnahmen

sind notwendig, denn sie dienen dem Artenschutz und helfen mit, die

Einschleppung von Krankheiten und Schädlingen zu verhindern.

So vermeiden Sie Problem beim Zoll:

-Finger weg von lebenden Urlaubssouvenirs

-Finger weg von Erzeugnissen aus Tieren und Pflanzen

-Kaufen sie im Zweifelsfall lieber gar keine Souvenirs, zu deren

Herstellung Tiere oder Pflanzen oder Teile davon verwendet wurden.

Aktuelle und umfassende Informationen über geschützte Tiere und

Pflanzen finden sie unter der Internetadresse

www.Artenschutz-online.de

Markenschutz

Bekleidung, Sportartikel, Fanartikel, Kosmetika, Taschen und Uhren

namhafter Markenhersteller werden in vielen Urlaubsländern häufig zu

Spottpreisen angeboten. Bei diesen vermeintlichen Schnäppchen handelt

es sich fast ausschließlich um Fälschungen. „Diese Fälschungen sind

oft von minderer Qualität und können durchaus auch

gesundheitsgefährdend sein, da diese Textilien oft giftige Farbstoffe

enthalten. Auch kann die Haltbarkeit solcher Waren manchmal nur sehr

gering sein, so lösen sich beispielsweise von den Schnäppchen

Turnschuhen oft schon nach kurzer Zeit die Sohlen ab“, so die

Pressesprecherin des Hauptzollamts Rosenheim, Patrizia Kaiser.

Die Empfehlung des Zolls ist deshalb, beim Kauf solcher Waren

kritisch zu sein und bei Zweifeln vielleicht besser auf den Kauf zu

verzichten.

Barmittel

Bei mitgeführten Barmitteln ist eine Wertgrenze von 10.000 Euro

zu beachten. Bei Einreisen oder Ausreisen aus bzw. in EU-Länder aus

Nicht-EU-Staaten muss der Betrag ab 10.000 Euro eigenständig, ohne

Aufforderung schriftlich beim Zoll angemeldet werden.

Innerhalb der EU müssen beim Grenzübertritt mitgeführte Barmittel

im Wert von 10 000 Euro oder mehr nur nach Aufforderung mündlich

angezeigt werden.

Reisen innerhalb der EU Grundsätzlich besteht zwischen allen

EU-Ländern der freier Warenverkehr. Das bedeutet, Privatpersonen

können Waren für Ihren persönlichen Bedarf ohne Einschränkungen

mitbringen. Bei bestimmten Genussmitteln, wie z.B. Tabak oder,

Alkohol, ist die abgabenfreie Menge jedoch begrenzt. Auch bei

bestimmten Urlaubsregionen innerhalb der EU, wie z.B. die Kanaren

oder die Kanalinseln, ist Vorsicht geboten. Diese haben den Status

eines „steuerlichen Sondergebiets“, wodurch sie bei den

Reisefreigrenzen rechtlich den Nicht-EU-Ländern gleichgestellt sind.

Nähere Informationen hierzu finden sie auf der Internetseite

www.zoll.de

