FW-BO: PKW Brand in Bochum Weitmar

Bochum (ots) – Gegen 19:30 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr

Bochum ein PKW Brand in einer Garage gemeldet. Nach Aussage des

Anrufers, sollte die Garage direkt an das Wohnhaus angrenzen. Als die

ersten Einsatzkräfte die Einsatzstelle erreichten, stellten sie fest,

dass der brennende PKW nicht in einer Garage, sondern in einem

offenen Unterstand neben der Hauswand brannte. Es wurden sofort zwei

Trupps unter Atemschutz eingesetzt, die das Feuer mit zwei C-Rohren

löschten. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle der

Polizei übergeben. Es waren insgesamt 45 Einsatzkräfte beteiligt.

Unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheit Bochum

Mitte der Freiwilligen Feuerwehr. Um 20:20 Uhr war der Einsatz

beendet.

