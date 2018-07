POL-PDMY: Grafschaft-Drei Unfälle mit Personenschaden an einem Tag

Grafschaft (ots) –

Am 13.07.2018 kam es in der Grafschaft zu drei Verkehrsunfällen,

bei welchen insgesamt sechs Personen verletzt und ein Gesamtschaden

von ca. 35.000 Euro entstand.

Gegen 15:38 Uhr geriet zunächst eine 62-jährige Frau aus Bad

Neuenahr zwischen Ringen und Lantershofen in einer Linkskurve

alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem PKW gegen

Baum. Sie wurde durch Rettungsdienst in ein hiesiges Krankenhaus

eingeliefert, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen

konnte. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Wenig später gegen 15:54 Uhr missachte in Nierendorf an der

Einmündung Johannes-Häbler-Straße/Feldstraße eine 50-jährige

PKW-Fahrerin die Vorfahrt eines 57-jährigen Motoradfahrers. Dieser

stürzte nach Zusammenstoß mit dem PKW auf die Fahrbahn und wurde nach

notärztlicher Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert,

wo er schwerverletzt stationär aufgenommen werden musste. Der

Sachschaden dieses Unfalls beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Zum folgeschwersten Verkehrsunfall des Tages kam es gegen 18:35

Uhr im Bereich des Beller Kreisverkehrs. In Richtung Autobahn fahrend

geriet eine 28-jährige Führerin eines VW Golf aus dem Ahrkreis auf

die Gegenspur und kollidierte nahezu frontal mit dem

entgegenkommenden Kia-SUV einer Familie aus NRW. Der SUV überschlug

sich kollisionsbedingt und kam letztlich auf den Rädern wieder zum

stehen. Während die Fahrerin des VW Golf, der Fahrer des SUV und das

im Fond mitfahrende Kind lediglich leichtere Verletzungen

davontrugen, erlitt die Beifahrerin des SUV schwere Verletzungen.

Alle Personen wurden durch den Rettungsdienst in umliegende

Krankenhäuser eingeliefert. Im Einsatz waren neben mehreren

Rettungswagen, ein Notarzt, sowie Beamte der Polizei Ahrweiler. Für

die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn

längere Zeit teils vollgesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden

von ca. 21000 Euro.

