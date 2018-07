POL-GÖ: (374/2018 Öffentlichkeitsfahndung nach mutmaßlichen Falschgeldverbreitern – Ein Tatverdächtiger stellt sich bei der Polizei

Göttingen (ots) –

GÖTTINGEN (jk) – Nur wenige Stunden nach Veröffentlichung der

Öffentlichkeitsfahndung nach zwei mutmaßlichen Falschgeldverbreitern

hat sich einer der Tatverdächtigen aufgrund des Fahndungsdruckes am

Freitagnachmittag (13.07.18) gegen 17.00 Uhr auf einer Dienststelle

der Polizei Göttingen gestellt. Es handelt sich bei ihm um den

Tatverdächtigen mit dem kleinen Hund auf dem Arm. Die

Öffentlichkeitsfahndung nach ihm ist damit eingestellt. Wir bitten

darum, von einer weiteren Veröffentlichung der Aufnahme des 18 Jahre

alten Göttingers Abstand zu nehmen und es aus bereits erfolgten

Beiträgen (Online, Social Media pp.) zu löschen. Unsere

Ursprungspressemitteilung Nr. 372 vom heutigen Tage wurde ebenfalls

aus dem Presseportal entfernt.

Die Fahndung nach dem zweiten Tatverdächtigen (siehe Foto im

Anhang) dauert aber weiter an.

Die beiden jungen Männer sind nach den derzeit vorliegenden

Erkenntnissen dringend verdächtig, am Nachmittag des 11. Juni

versucht zu haben, in einem Kiosk in der Göttinger Gartenstraße mit

einem gefälschten 50 Euro-Schein zu bezahlen. Als der Kioskbesitzer

erkannte, dass es sich bei dem an ihn ausgehändigten Schein um ein

Falsifikat handelt und die Polizei alarmierte, verließen die

mutmaßlichen Falschgeldverbreiter fluchtartig das Geschäft. Eine nach

ihnen eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen erließ das zuständige

Amtsgericht in dieser Woche einen Beschluss zur

Öffentlichkeitsfahndung.

Die Polizei Göttingen fragt: „Wer kann Angaben zur Identität oder

zum Aufenthaltsort des abgebildeten zweiten Tatverdächtigen machen

oder sonst sachdienliche Hinweise geben?“ Hinweise bitte an Telefon

0551/491-2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Göttingen | Publiziert durch presseportal.de.