FW-E: Feuer in Küche, zwei Kinder retteten sich vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie

Essen-Freisenbruch, Schellingweg, 13.07.2018, 14:21 Uhr (ots) –

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am heutigen Nachmittag im 2.

Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses im Schellingweg in

Essen-Freisenbruch ein Brand in der dortigen Küche ausgebrochen. Das

Feuer war vom Herd ausgehend in die Dunstabzugshaube geschlagen. Zum

Zeitpunkt der Brandentstehung hielten sich zwei Kinder, ein

13-jähriger Junge und seine 11-jährige Schwester, in der Brandwohnung

auf. Nachdem eigene Löschversuche des Jungen nicht zum Erfolg

führten, alarmierte er geistesgegenwärtig die Feuerwehr und verließ

zusammen mit seiner Schwester die betreffende Wohnung und zog,

richtiger Weise, nach Verlassen der Wohnung die Wohnungstür zu. Die

zeitgleich eintreffende Feuerwehr konnte den Brand mit einem Rohr

schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Nach

rettungsdienstlicher Untersuchung stand fest, dass die Kinder

unverletzt waren und so anschließend in die Obhut der

zwischenzeitlich eingetroffenen Mutter übergeben werden konnte. Die

Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit insgesamt 32 Mann vor Ort.

Belüftungsmaßnahmen und Schadstoffmessungen im gesamten Haus stellten

sicher, dass alle Menschen anschließend wieder in ihre Wohnungen

zurückkehren konnten. Die Küche ist durch den Brand so geschädigt

worden, dass diese einer gründlichen Sanierung bedarf. Die Polizei

hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (BW)

