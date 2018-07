POL-TUT: (Hüfingen, Zubringer Allmendshofen) Unfall mit einer leicht verletzte Person und 20.000 Euro Schaden

Hüfingen, Zubringer Allmendshofen (ots) – Zu einem Verkehrsunfall

mit einer leicht verletzten Person und etwa 20.000 Euro Sachschaden

an zwei beteiligten und dabei total beschädigten Autos ist es am

Freitagmorgen, kurz vor 08 Uhr, auf dem Zubringer zwischen

Allmendshofen und der Bundesstraße 27 gekommen. Eine 34-jährige

Honda-Fahrerin war – von Allemendshofen beziehungsweise der

Landesstraße 171 kommend – auf dem Zubringer in Richtung Bundesstraße

27 unterwegs. Nachdem sich an der Anschlussstelle zur B 27 ein

Rückstau gebildet hatte, entschloss sich die Frau zu einem dort

verbotenen Wendemanöver. Hierbei achtete die 34-Jährige nicht auf

einen nahenden Audi eines 44-jährigen Autofahrers und prallte mit

ihrem Wagen heftig gegen das andere Auto. Bei dem Unfall zog sich die

Honda-Fahrerin leichte Verletzungen zu und musste mit einem

Rettungswagen in die Donaueschinger Klinik gebracht werden. Ein

Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden schon älteren und durch

den Zusammenstoß total beschädigten Autos.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Tuttlingen | Publiziert durch presseportal.de.