POL-RT: Rücknahme Vermisstenfahndung; Einbrüche; Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten; Bankautomaten aufgebrochen (Zeugenaufruf); Arbeitsunfall

Reutlingen (ots) – Rücknahme einer Vermisstenfahndung (Ergänzung

zur Öffentlichkeitsfahndung vom 29.06.2018/14.02 Uhr)

Die seit dem 25. Juni 2018 aus Reutlingen vermisste 17-Jährige ist

nach einem Hinweis am 12.07.2018 in München gemeinsam mit ihrer

ebenfalls vermissten Freundin aufgegriffen worden. Die Mädchen wurden

den Eltern überstellt. Hinweis an die Redaktionen: Wir bitten, das

mit der Öffentlichkeitsfahndung am 29. Juni 2018 übersandte Lichtbild

aus dem Geschäftsgang zu nehmen. (mr)

Reutlingen (RT): In Reisebüro eingebrochen

Bargeld und elektronische Geräte hat ein bislang unbekannter

Einbrecher erbeutet, der sich am frühen Freitagmorgen, in der Zeit

von 0.30 Uhr bis acht Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Reisebüro in

der Sondelfinger Straße verschafft hat. Im Anschluss an das brachiale

Aufhebeln der Eingangstür öffnete und durchsuchte der Täter mehrere

Schubladen und Schränke nach Stehlenswertem, ehe er unerkannt

flüchtete. Die Höhe des Sachschadens beträgt zirka 500 Euro. (mr)

St. Johann (RT): Bauwagen aufgebrochen

Ein Bauwagen auf der Grüngutannahmestelle ist in der Nacht zum

Freitag ins Visier eines Einbrechers geraten. Zwischen Donnerstag, 21

Uhr und Freitag, neun Uhr, hebelte der Unbekannte ein Fenster auf und

entwendete eine Kasse mit Bargeld. Der vom Täter hinterlassene

Sachschaden von rund 500 Euro dürfte dabei dessen Beute weit

übersteigen. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen

aufgenommen. (mr)

Filderstadt (ES): Rollerfahrer schwer verletzt

Ein 37 Jahre alter Rollerfahrer ist am Freitagvormittag in der

Poststraße gestürzt und anschließend mit einem entgegenkommenden Pkw

kollidiert. Kurz vor halb neun Uhr befuhr der Mann die Poststraße von

der Bonländer Hauptstraße her kommend. Da die Fahrbahn aufgrund

parkender Fahrzeuge verengt war, bremste der 37-Jährige seinen Roller

beim Erkennen eines entgegen kommenden Peugeot ab und kam dabei zu

Fall. Vergeblich hatte die gleichaltrige Peugeot-Lenkerin noch

versucht, nach rechts auf den Gehweg auszuweichen und einen

Zusammenstoß zu verhindern. Das Kleinkraftrad rutsche über den

Asphalt und krachte frontal in den Peugeot. Der Gestürzte selbst

prallte gegen die linke Pkw-Seite und kam anschließend auf der

Fahrbahn zum Liegen. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins

Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von

mehreren Tausend Euro. (mr)

Köngen (ES): Bankautomaten aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Wendlingen fahndet nach einem noch unbekannten

Täter, der zwischen Freitag, 0.55 Uhr und 1.20 Uhr, einen

Geldautomaten in einer Ladenzeile in der Imanuel-Maier-Straße

aufgebrochen hat. In diesem Zusammenhang wird auch ein unbekannter

männlicher Zeuge gesucht, der gegen ein Uhr wohl versucht hatte, am

Automaten Geld abzuheben und den Täter gesehen haben könnte. Zuvor

war der Täter durch das Aufhebeln einer Eingangstür in die Ladenzeile

gelangt. Anschließend öffnete er auch gewaltsam den Automatenraum und

machte sich in der Folge an dem Gerät selbst zu schaffen. Nach

jetzigem Ermittlungsstand wurde kein Geld entwendet. Die Höhe des

Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Rollerfahrer übersehen

Ein Schwerverletzter und rund 9.000 Euro Sachschaden sind die

Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen, kurz vor

halb neun Uhr, auf der Maybachstraße ereignet hat. Ein 50-jähriger

Mann fuhr mit seinem Opel Corsa von einem Grundstück kommend auf die

Fahrbahn ein und übersah hierbei einen aus Richtung Max-Lang-Straße

kommenden 62-jährigen Rollerfahrer. Dieser kollidierte nahezu frontal

mit der linken Fahrzeugseite des Opel und verletzte sich dabei

schwer. Der 62-Jährige kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik.

Sein Roller wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

(mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Arbeiter nach Sturz schwer verletzt

Beim Sturz von einer Leiter hat sich am Freitagvormittag ein

38-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann verrichtete

gegen 9.45 Uhr im Neubau eines Hotels in der Flughafenstraße

Trockenbauarbeiten, als er offensichtlich den Halt verlor und auf den

Betonboden stürzte. Der Verletzte wurde von einem

Rettungshubschrauber in eine Stuttgarter Klinik geflogen. Neben

Polizei und Rettungsdienst war auch die Flughafenfeuerwehr an den

Unglücksort ausgerückt. (mr)

Unterjesingen (TÜ): Unfall mit drei Verletzten und mehreren

Fahrzeugen

Eine medizinische Ursache dürfte der Grund eines Verkehrsunfalls

in Unterjesingen am Freitagnachmittag gewesen sein. Die 92-jährige

Fahrerin eines Opels war gegen 14.30 Uhr in Richtung Entringen

unterwegs, als sie einem vor ihr fahrenden Pkw ungebremst auffuhr.

Offenbar geriet sie durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn, wo sie

einen entgegenkommenden Mercedes touchierte, ehe sie weiter nach

links geriet und einen weiteren, geparkten Mercedes streifte. Ihre

Fahrt wurde erst einige Meter weiter von einem geparkten Citroen

beendet, auf den sie frontal auffuhr. Durch den Aufprall auf den

Citroen wurden zwei 51-Jährige, die sich hinter dem Fahrzeug

aufhielten leicht verletzt. Die Seniorin wurde vom Rettungsdienst in

eine Klinik gebracht, ihr Pkw musste abgeschleppt werden. Die beiden

Leichtverletzten wurden an der Unfallstelle ambulant versorgt. Durch

den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zumindest 10.000

Euro. (om)

