POL-FR: Badenweiler – Erneut Schüsse gemeldet – Polizei sucht Verursacher

Freiburg (ots) – In den vergangenen Tagen hatten Anwohner aus

Badenweiler immer wieder der Polizei Schussgeräusche mitgeteilt.

Entsprechende Wahrnehmungen wurden aus Richtung Kurpark, Mittlerer

Kirchweg, am Ortsrand von Niederweiler und aktuell am

Donnerstagabend, 12. Juli, um kurz nach 18 Uhr im Waldgebiet oberhalb

der Blauenklinik/ Blauenstraße/ Moltkestraße gemeldet, wo vier

Schüsse gefallen sein sollen. Die Polizei Müllheim bittet daher

nochmals darum, dass Anwohner von Badenweiler versuchen,

Knallgeräusche zu lokalisieren und dann umgehend die Polizei

Müllheim, unter 110 oder 07631-17880, zu verständigen. Möglicherweise

fallen in diesem Zusammenhang auch Personen und deren Fahrzeuge auf,

welche als Verursacher in Frage kommen könnten.

