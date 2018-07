POL-FR: Müllheim/ B3/ Radweg – Kind mit Fahrrad gestürzt – Fußgänger kümmert sich nicht – Zeugen gesucht!!!

Freiburg (ots) – Am Donnerstagmittag, 12. Juli, gegen 13.00 Uhr

befuhr ein 11-jähriges Mädchen mit seinem Fahrrad den östlich an der

B3 verlaufenden Wirtschaftsweg von Müllheim kommend nach Hügelheim.

Wenige hundert Meter nach Müllheim kam dem Mädchen linksseitig ein

etwa 20-jähriger Fußgänger entgegen, welcher ca. 170 – 175 cm groß

war und eine kräftige Statur sowie kurze dunkle Haare hatte. Der Mann

war schwarz bekleidet, hatte eine auffallende Sonnenbrille auf und

trug Ohrstöpsel. Der Fußgänger wechselte in dem Moment als das Kind

den jungen Mann passieren wollte ohne erkennbaren Grund die Seite und

prallte mit dem Fahrrad des Kindes zusammen. Das Kind stürzte und

verletzte sich leicht. Ohne sich um das weinende Kind zu kümmern oder

sich nochmals umzudrehen ging der Fußgänger weiter in Richtung

Hügelheim und ließ das Kind zurück. Das Polizeirevier Müllheim bittet

Zeugen des Vorfalls oder Hinweise zu dem jungen Mann, unter Tel.

07631-17880, mitzuteilen.

