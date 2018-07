POL-PPWP: Haftbefehl „im Vorbeilaufen“ vollstreckt

Kaiserslautern (ots) – Sozusagen „im Vorbeilaufen“ konnten

Polizeibeamte am Donnerstag einen Haftbefehl vollstrecken. Das

Streifenteam hielt sich gegen Mittag gerade im Hof der

Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße auf, als ein Mann außen

vorbeilief. Die Polizeibeamten erkannten in ihm einen Mann, der wegen

eines bestehenden Haftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben war. Sie

baten den Passanten daraufhin in den Hof und eröffneten ihm den

Haftbefehl. Demnach musste der 33-Jährige aufgrund einer Verurteilung

wegen Körperverletzung entweder eine gerichtlich verhängte Geldstrafe

in Höhe von mehreren hundert Euro bezahlen oder ersatzweise eine

Freiheitsstrafe antreten. Der Mann konnte das geforderte Geld

auftreiben und so einem Aufenthalt hinter Gittern entgehen…

