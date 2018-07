POL-LWL: Feuerwehr hat Brand in Boizenburg unter Kontrolle

Boizenburg (ots) – Das Feuer in einer Lagerhalle am Boizenburger

Hafen ist laut Feuerwehr jetzt unter Kontrolle. Nach wie vor ist der

Bereich um den Hafen herum abgesperrt. Die Absperrungen haben derzeit

keine Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Derzeit ist noch unklar,

was in der Halle gelagert war und wodurch das Feuer ausgelöst wurde.

