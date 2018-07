POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots) – Wangen i.A.

Versuchter Automatenaufbruch und Rollerdiebstahl

Wegen des versuchten Aufbruchs eines Zigarettenautomaten im

Sigmannser Weg und eines Motorrollerdiebstahls ermittelt die Polizei

gegen drei 17-Jährige, die heute am frühen Morgen von Beamten des

Polizeireviers im Stadtgebiet angetroffen und vorläufig festgenommen

wurden. Das Trio hatte sich zunächst gegen 00.35 Uhr an dem Automaten

zu schaffen gemacht, war aber geflüchtet, als ein Zeuge die

Jugendlichen bemerkt hatte. Während zwei der Tatverdächtigen noch

einen Motorroller in der gleichen Nacht entwendet hatten, nahm ihr

Komplize vor einem Gebäude ein Fahrrad mit, das er anschließend in

der Fußgängerunterführung beim Argen-Center zurückließ. Die

Ermittlungen der Polizei dauern an.

Weingarten

Mutmaßlichen Dieb gestellt

Im Verdacht, Diebstähle aus Fahrzeugen und in Geschäften begangen

zu haben, steht ein 37-Jähriger, der am Donnerstagnachmittag von

Beamten des Polizeireviers vorläufig festgenommen werden konnte. Der

Drogensüchtige war von einer Zeugin beobachtet worden, wie er sich an

verschiedenen Autos in der Burachstraße zu schaffen machte und

versuchte, die Türen der Fahrzeuge zu öffnen. Bei der Überprüfung des

Mannes konnten die Polizisten bei dem mutmaßlichen Täter einen

Geldbeutel auffinden, den er zuvor aus einem geparkten Pkw entwendet

hatte. Ferner stießen die Beamten in den mitgeführten Taschen des

37-Jährigen auf mehrere originalverpackte Parfums, Tabakwaren und

hochpreisige Sonnenbrillen, die vermutlich aus Ladendiebstählen

herrühren.

