POL-DA: Gernsheim: 1000 Euro Schaden nach Unfallflucht / Polizei sucht Zeugen

Gernsheim (ots) – An einem roten VW Caddy wurde am Freitagmorgen

(13.7) ein Unfallschaden von gut 1000 Euro festgestellt. Ein bislang

unbekanntes Auto stieß in der Schafstraße gegen den VW und fuhr

weiter. Am hinteren Stoßfänger blieb lediglich weiße Lackfarbe vom

Unfallverursacher zurück. Wegen Unfallflucht ermittelt jetzt die

Polizei in Gernsheim.

Der Verursacher sowie Zeugen, die zwischen Mittwochabend (11.7.)

und Freitagmorgen Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich zu

melden. Telefon: 06258 / 93430.

