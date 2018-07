POL-AUR: Neuer Leiter des 2. Fachkommissariates: Andreas Jacobs Nachfolger für Friedrich Kummler, der in den Ruhestand verabschiedet wurde

Aurich/Wittmund (ots) –

Neuer Leiter des 2. Fachkommissariates

Andreas Jacobs Nachfolger für Friedrich Kummler, der in den

Ruhestand verabschiedet wurde

Er gibt „sein“ Kommissariat in neue Hände: Erster

Kriminalhauptkommissar Friedrich Kummler wurde Anfang Juli in den

Ruhestand verabschiedet – nach mehr als 40 Jahren im Polizeidienst.

Die Ermittlungen bei Raub, Einbruch, Diebstahl und Drogendelikten in

all seinen Facetten liegen nur in der Verantwortung von

Kriminalhauptkommissar Andreas Jacobs. Hans-Jürgen Bremer, Leiter der

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, sprach Friedrich Kummler seinen

Dank aus.

„Alles im Leben hat seine Zeit“, sagte Friedrich Kummler zu seinem

Abschied. Sehr gern sei er Polizist gewesen, freue sich nun aber auch

auf mehr Zeit für Haus und Hof. Um den Übergang ein bisschen leichter

zu machen, hatten die Beamten des Fachkommissariats einen Traktor

organisiert, der ihn am letzten Arbeitstag nach Hause brachte. Auch

Anke Arkenau, Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes in Aurich,

würdigte das Engagement von Friedrich Kummler, der mit „seiner

eigenen Art“ erfolgreich über viele Jahre das Fachkommissariat

leitete. Unter den vielen Fällen, die der Kriminalhauptkommissar

dabei bearbeitet hat, ist ihm ein „Hochzeitseinbrecher“ aus den 80er

Jahren in besonderer Erinnerung geblieben. Dieser hatte seinen

Spitznamen erhalten, weil er vorwiegend in Häuser einbrach, in denen

er viel Geld vermutete (z.B. bei Goldenen Hochzeiten, die außerhalb

gefeiert wurden). Für 42 solcher Taten wurde der Täter damals

verurteilt, nachdem er in einem Holtroper Geschäft ertappt wurde.

Federführend bei den Ermittlungen: Friedrich Kummler. Sein

Erfolgsrezept? Hartnäckigkeit. „Und man muss auf die Kleinigkeiten

achten und immer offen bleiben.“

Sein Nachfolger Andreas Jacobs hat seinen Dienst als neuer Leiter

des 2. Kommissariats bereits vor einigen Wochen aufgenommen, so dass

die Übergabe fließend war. „Auch Andreas Jacobs wird das Kommissariat

kompetent und gut führen“, sagte Hans-Jürgen Bremer. „Da sind wir uns

sicher.“

BU: Friedrich Kummler (Mitte) übergab die Leitung des 2.

Fachkommissariats der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund im Beisein

von Anke Arkenau, Leiterin Zentraler Kriminaldienst, an Andreas

Jacobs (links).

