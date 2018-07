POL-TUT: „NACHT DER BEWERBER“ am 20. Juli 2018 beim Polizeipräsidium Tuttlingen – Einblick in den Polizeiberuf zu abendlicher Stunde

(Landkreise BL, FDS, RW, TUT, VS) (ots) –

Wer Interesse am Beruf des Polizisten hat – ob junge Frau oder

auch junger Mann – erhält am Freitag, 20. Juli 2018, von 18 Uhr bis

22 Uhr, die Möglichkeit zu einem spannenden Blick hinter die Kulissen

der Polizei. Dann bietet das Polizeipräsidium Tuttlingen – neben

weiteren Präsidien in Baden-Württemberg – mit der „NACHT DER

BEWERBER“ eine Informationsveranstaltung fernab der üblichen Zeiten

von Berufsmessen.

In den Räumlichkeiten des Polizeipräsidiums in der Stockacher

Straße 158 in Tuttlingen stehen die Einstellungsberater für Fragen

rund um das Bewerbungsverfahren, die Voraussetzungen der Einstellung

sowie zur Ausbildung selbst zur Verfügung. Darüber hinaus können sich

die Teilnehmer an verschiedenen Stationen über Tätigkeitsfelder und

Aufgaben bei der Polizei informieren – vom Streifendienst, über die

Spurensicherung, bis hin zu den Hundeführern.

Alle Berufsinteressenten sind herzlich willkommen. Eine Anmeldung

ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zum Polizeiberuf finden sich auch unter:

www.polizei-der-beruf.de

