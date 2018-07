FW-BO: Nachts lösten zweimal Rauchmelder aus

Bochum (ots) – An der Hattinger Straße löste am 12.07.2018 gegen

22:20 ein Gaswarnmelder (Kohlenmonoxid)im Wohnungsflur aus. Aufgrund

einer vermuteten Leckage an der Gastherme alarmierte die Mieterin

direkt über den Notruf die Feuerwehr. Die zuständige Innenstadtwache

und auch die Feuerwache aus Wattenscheid rückten mit 20

Einsatzkräften an. Mit einem Messgerät wurde dass komplette Gebäude

Kontrolliert. Die betroffenen Gastherme wurde vorsorglich

abgeschiebert. Danach kontrollierten die Stadtwerke Gas noch einmal

mit ihren Messgeräten. Auch diese konnten nichts feststellen. Die

Gastherme wurde von Stadtwerke Gas wieder in Betrieb genommen. Die

Mieterin konnten nach den Maßnahmen wieder in Ihre Wohnung

zurückkehren.

An der Westenfelder Straße löste dann in der Nacht gegen 0:12 Uhr

ein Rauchmelder aus. Ein alleinstehenender Mann hatte am Abend sein

Essen vergessen und ist eingeschlafen. Vom Rauchmelderalarm

hochgeschreckt konnte er vor Eintreffen unserer Einsatzkräfte den

Topf von dem Herd nehmen. Die Wohnung wurde gelüftet und auch er

konnte danach zurück in seine Wohnung.

