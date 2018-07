POL-MFR: (1033) Jugendlicher wurde schwer verletzt – Tatverdächtige ermittelt

Nürnberg (ots) – Wie am 10.07.2018 mit Meldung 1019 berichtet,

wurde am Samstagabend (07.07.2018) im Nürnberger Stadtteil Worzeldorf

ein Jugendlicher von bislang Unbekannten schwer verletzt. Drei

Tatverdächtige wurden nun ermittelt.

Der 16-Jährige befand sich am Samstagabend (07.07.2018) auf dem

Sportgelände des SC-Worzeldorf in der Friedrich-Overbeck-Straße und

nahm an der dortigen Sonnwendfeier teil. Gegen 23:00 Uhr entfernte

sich der Jugendliche von dem Sportgelände. Unweit des Festes wurde

der 16-Jährige von mindestens drei Unbekannten zu Boden geschlagen.

Die Unbekannten traten dann derart massiv mit Füßen auf den Kopf des

Jugendlichen ein, dass dieser mit schweren Kopfverletzungen in ein

Krankenhaus verbracht werden musste.

Nach der Presseveröffentlichung meldeten sich Zeugen sowie einer

der Tatverdächtigen zusammen mit seinen Eltern bei der

Polizeiinspektion Nürnberg-Süd. Im weiteren Verlauf gelang es, zwei

weitere Tatverdächtige zu identifizieren. Bisher konnte das

zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei folgenden

Sachverhalt ermitteln:

Der 16-Jährige befand sich gegen 21:00 Uhr mit mehreren Bekannten

in einem Waldstück unweit der Sonnwendfeier des SC-Worzeldorf, um

sich auf das Fest einzustimmen. Hierbei kam es zunächst zu einer

verbalen Streitigkeit zwischen ihm und drei ihm bekannten

Jugendlichen (16, 17 und 17 Jahre alt). Die Streitigkeit eskalierte

in eine körperliche Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der

Jugendliche von einem Kontrahenten zu Boden geschlagen wurde. Die

beiden anderen Tatverdächtigen traten dann massiv mit Füßen auf den

Kopf des am Boden Liegenden ein.

Alle Beteiligten begaben sich nach der Auseinandersetzung getrennt

voneinander zur Sonnwendfeier. Als es dem 16-Jährigen zunehmend

schlechter ging, ließ er den Rettungsdienst verständigen und wurde in

ein Krankenhaus verbracht. Dort stellten die Ärzte eine

Schädelfraktur fest, welche operativ behandelt werden musste. Der

Jugendliche befindet sich nun in einem stabilen Zustand und ist auf

dem Weg der Besserung.

Da der 16-Jährige verhindern wollte, dass die Namen seiner

„Freunde“ bekannt würden, unterließ er es, die Polizei zu

verständigen und gab später an, von Unbekannten geschlagen worden zu

sein.

Die drei Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Verdachts der

gefährlichen Körperverletzung verantworten.

