POL-GF: Zwischenfall im Polizeigebäude

Gifhorn (ots) – Am frühen Abend des 12.07.2018 kam es im

Schleusenbereich des Polizeidienstgebäudes in der Hindenburg Straße

in Gifhorn zu einem kleinen Zwischenfall. Ein 60-jähriger

Sassenburger erscheint mit einem Wolfsburg Basecap bekleidet und

einer Bierflasche in der Hand in der Schleuse der Polizei und klopft

aufgeregt an die dortige Scheibe zum Wachbereich. Unmittelbar nach

ihm betritt der 44-jährige polizeibekannte Gifhorner die Schleuse und

begibt sich zu dem 60-Jährigen und schlägt ihm unvermittelt gegen den

Hinterkopf. Das zügige Einschreiten der diensthabenden Beamten sowohl

aus dem Einsatz- und Streifendienst als auch aus dem

Ermittlungsdienst haben Schlimmeres verhindert. Beide Parteien waren

stark alkoholisiert. Einen genauen Grund für die Auseinandersetzung

konnte nicht herausgefunden werden. Begonnen habe die Streitigkeit

aber schon einige Zeit vorher in der Fußgängerzone, wo der Gifhorner

schon durch Pöbeleien auffälig geworden ist. Das Opfer verletzte sich

bei dem Angriff nur leicht, ein Rettungswagen war nicht erforderlich.

Der Beschuldigte hingegen verbrachte die folgenden Stunden im

polizeilichen Gewahrsam.

