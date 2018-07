POL-DEL: LK Oldenburg: Nachtrag zum Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten Radfahrer in Großenkneten-Ahlhorn

Delmenhorst (ots) – Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein

71-jähriger Mann aus Ahlhorn am Donnerstag, 12. Juli 2018, bei einem

Verkehrsunfall in Großenkneten-Ahlhorn.

Dabei befuhr ein 30 Jahre alter Mann aus Ahlhorn mit seinem VW

Golf die Wildeshauser Straße in Richtung Cloppenburg. Gegen 11:10 Uhr

querte der 71-Jährige, der vom Parkplatz des Rewe-Marktes kam, mit

seinem Fahrrad die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß beider

Fahrzeuge. Der Radfahrer fiel auf die Motorhaube und gegen die

Windschutzscheibe des Pkws.

Beamte der Polizeistation Großenkneten hielten sich an einer

angrenzenden Tankstelle auf und hörten den Zusammenstoß. Sie

forderten umgehend Rettungskräfte an. Aus Ahlhorn waren zwei

Rettungswagen am Unfallort eingesetzt. Ein Rettungshubschrauber für

den lebensgefährlich verletzten Mann konnte nicht anfliegen.

Die Schäden am Fahrrad wurden auf 100 Euro, die am Pkw auf 3.000

Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Wildeshauser Straße

zwischen Kreisel und Zeppelinstraße bis 13:20 Uhr gesperrt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich

unter 04431/941-115 bei der Polizei in Wildeshausen zu melden.

Am Abend vom Donnerstag, 12. Juli 2018, erreichte uns die traurige

Mitteilung, dass der 71-Jährige seinen schweren Verletzungen erlegen

ist.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg – Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg – Land / Wesermarsch | Publiziert durch presseportal.de.