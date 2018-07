POL-PDKL: Einbrüche – Polizei sucht Zeugen

Kusel (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag dieser

Woche wurden 2 Geschäfte in der Bahnhofstraße von Einbrechern

heimgesucht:

In der dortigen Reinigung wurde eine Tür aufgehebelt und so die

Räumlichkeiten betreten. Entwendet wurde offensichtlich nichts und es

entstand lediglich Sachschaden.

An dem gegenüberliegenden Lebensmittelgeschäft wurde versucht eine

Tür gewaltsam zu öffnen, was nicht gelang, so dass hier ebenfalls nur

Sachschaden entstand.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kusel, Telefon 06381 –

9190 oder pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

