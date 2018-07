POL-RBK: Wermelskirchen – Zusammenstoß zweier Pkw nach Vorfahrtsverletzung

Wermelskirchen (ots) – Am Donnerstag (12.7.2018), gegen 17.35 Uhr

beabsichtigte eine 25-jährige Remscheiderin mit ihrem Pkw vom

Tankstellengelände an der Straße Hünger nach links in Richtung

Innenstadt abzubiegen. Aus ihrer Sicht näherte sich von links der Pkw

eines 70-Jährigen aus Wermelskirchen. Nach Zeugenaussagen war an

diesem Fahrzeug der Blinker rechts eingeschaltet, so dass die

Remscheiderin annahm, der Fahrer wolle zur Tankstelle abbiegen. Die

25-Jährige fuhr in den Kreuzungsbereich ein, aber der Senior fuhr

geradeaus weiter und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Hierbei wurde die 25-Jährige leicht verletzt, der Sachschaden betrug

etwa 8000,– Euro. (pr)

