POL-OL: ++Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden++LKW fährt gegen Brücke der Deutschen Bahn++

Oldenburg (ots) – Am heutigen Nachmittag, gegen 15.00 Uhr, fuhr

ein 42-jähriger ortsunkundiger LKW-Fahrer, der sich von seinem

Navigationsgerät leiten liess, gegen die Brücke am Melkbrink. Er

schätzte die Brückenhöhe falsch ein, sodass der Planenaufbau mit

Ladeklappe am LKW abriss. Durch die Trümmerteile wurden ein

entgegenkommender PKW und Radfahrer getroffen. Der Radfahrer wurde

verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Durchgangsverkehr

im Melkbrink musste für mehrere Stunden gesperrt werden, er ist jetzt

wieder freigegeben. Auf dem LKW waren E-Bikes geladen, von denen

ebenfalls einige durch den Unfall beschädigt worden sind. Der

Zugverkehr auf der Brücke wurde nicht beeinträchtigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg – Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 1

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/790-4117

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland

Rückfragen innerhalb der Bürodienstzeiten bitte an die Pressestelle.

Tweets by Polizei_OL

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg – Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Oldenburg – Stadt / Ammerland | Publiziert durch presseportal.de.