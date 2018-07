POL-PDKH: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Roxheim, B 41 (ots) –

12.07.2018, 14:58 Uhr: Der 35-jährige Pkw-Fahrer befuhr hinter

einem 27-jährigen Pkw-Fahrer die B 41 in Fahrtrichtung

Idar-Oberstein. In Höhe der Ortslage Roxheim fuhr der 35-jährige

Pkw-Fahrer aufgrund von Unachtsamkeit dem vorausfahrenden Pkw auf und

schob diesen in den rechtsseitigen Straßengraben. Der 35-Jährige

versuchte durch Gegenlenken den Unfall zu vermeiden und prallte

anschließend in die Mittelschutzplanke. Durch den Zusammenstoß wurde

der 27-Jährige schwer- und der 35-Jährige leichtverletzt.

Fahrzeugführer leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser

verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden

abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 18.000 Euro. Die

Straßenmeisterei und Feuerwehr waren ebenfalls im Einsatz. Die B41

war während der Unfallaufnahme einspurig befahrbar.

