FW-BOT: Mehrere Paralleleinsätze am Nachmittag für die Bottroper Feuerwehr – ein herrenloser Hund, zwei gemeldete Wohnungsbrände – eine Person verletzt

Zu drei Paralleleinsätzen wurde die Feuerwehr Bottrop am

Nachmittag alarmiert. Zunächst wurde der Leitstelle gegen 15 Uhr ein

herrenloser Hund an der Gohrweide gemeldet. Ein Löschfahrzeug und der

Gerätewagen „Technische Hilfeleistung“ rückten aus, um das Tier

einzufangen.

Um 15:07 Uhr meldete ein Bewohner einen Küchenbrand an der

Fuchsstraße. Es rückten Kräfte der Feuer- und Rettungswache 1, der

Feuer- und Rettungswache 2 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Eigen

aus. Beim Eintreffen stellte sich heraus, das Gegenstände auf einem

Elektroherd in Brand geraten waren. Das Feuer war bereits erloschen,

die Wohnung allerdings verqualmt.

Noch während die Einsatzkräfte an der Fuchsstraße die Lage

erkundeten, meldete eine aufmerksame Nachbarin einen ausgelösten

Heimrauchmelder an der Horster Straße. Zudem roch es im Flur bereits

nach Rauch, ob sich noch Personen in der Wohnung befanden, war

unklar. Die Leitstelle alarmierte, neben einem weiteren

Einsatzleitfahrzeug der Feuerwache 1, die Freiwillige Feuerwehr

Altstadt. Da zudem an der Fuchsstraße bereits abzusehen war, dass die

Lage stabil war, wurden die Kräfte der Feuer- und Rettungswache 2

ebenfalls zur Horster Straße abkommandiert.

An der Gohrweide war der Hund in der Zwischenzeit eingefangen und

mit Wasser versorgt worden. Die Besatzung des Gerätewagens

„Technische Hilfeleistung“ verblieb vor Ort und betreute den Hund bis

zum Eintreffen einer Fachfirma, die den Hund in Obhut nahm. Das

Löschfahrzeug fuhr währenddessen ebenfalls zu Horster Straße, um die

Kräfte vor Ort zu unterstützen.

An der Fuchsstraße versorgte der Rettungsdienst unterdessen den

Bewohner und transportierte diesen mit einer Rauchgasinhalation ins

Krankenhaus. Die Einsatzkräfte lüfteten die Wohnung mittels

Hochleistungslüfter und kontrollierten zudem die Brandstelle. Gegen

16:15 Uhr konnten die letzten Einsatzkräfte die Einsatzstelle

verlassen.

An der Horster Straße wurde unterdessen die Wohnungstür gewaltsam

geöffnet, da über die Drehleiter eine Verrauchung in der Wohnung im

5. Obergeschoss wahrzunehmen war. Der vorgehende Atemschutztrupp fand

in der Küche einen Topf mit verbranntem Essen auf dem Herd, Personen

waren nicht in der Wohnung. Der Topf wurde ins Freie gebracht und die

Wohnung gelüftet. Nachdem die Eingangstür repariert worden war,

konnten die letzten Einsatzkräfte diese Einsatzstelle ebenfalls gegen

16:15 Uhr verlassen.

Insgesamt waren an den drei Einsatzstellen ca. 45 Einsatzkräfte

vor Ort.

