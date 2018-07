POL-GI: Polizeipräsidium Mittelhessen startet Präsenzsoffensive Fußstreifen, Fahrradstreifen und Streifen mit Elektrofahrzeugen

Gießen (ots) –

Mittelhessen/Gießen

Polizeipräsident Bernd Paul startete am Donnerstag, 12. Juli, in

der Gießener Innenstadt die Präsenzoffensive des Polizeipräsidiums

Mittelhessen und stellte dazu die neuen, modernen, umweltbewussten

alternativen Einsatzmittel vor. Neue, flotte Retro-Kultroller mit

Elektromotor und wendige Mountainbike-Pedelecs, also E-Bikes,

ergänzen bei der Polizei Mittelhessen die Fuß- und Fahrradstreifen

sowie den Segway-Einsatz.

„Die sichtbare Präsenz der Polizei führt zu einer Verbesserung des

Sicherheitsgefühls. Uniformierte Polizeistreifen beruhigen die

Bürgerinnen und Bürger. Sie verhindern Straftaten, verunsichern

Straftäter und verdrängen sie. Die Elektrofahrzeuge ermöglichen bei

höherer Flexibilität und Mobilität weitere Wege sowohl auf der

Straße als auch in Fußgängerzonen, Park- und Grünanlagen, Parkplätzen

oder z.B: entlang der Lahn. Die Präsenzstreife erstreckt sich damit

durch größere Reichweiten über wesentlich weitere Einsatzgebiete und

wird so von der Bevölkerung mehr wahrgenommen“, erklärte

Polizeipräsident Paul. Bei der Vorstellung der elektrischen

Neuheiten inklusive Fahrdemonstration erläuterten der

Polizeipräsident und weitere Vertreter des Polizeipräsidiums

Mittelhessen die Einsatzmöglichkeiten, die technischen Daten,

theoretische Reichweiten und auch auf die Kosten ein.

Polizeidirektor Marc Göbel, der Leiter der Polizeidirektion

Gießen, ging auf das Einsatzkonzept „Sicheres Gießen“ ein und sagte:

„Schon jetzt wirkt sich das Einsatzkonzept „Sicheres Gießen“ mit den

verdeckten Maßnahmen der Kriminalpolizei und durch die uniformierte

Präsenz aus. Es gab z.B. Festnahmen von 17 mutmaßlichen

Drogendealern. Drei sind zu Haftstrafen verurteilt, alle anderen noch

in U-Haft. Potentielle Täter wichen mit ihren Geschäften zunächst in

die Abendstunden und in der Folge an die Peripherie der Innenstadt

z.B. an die Lahnauen aus. Zudem bestätigen Rückmeldungen der

Bevölkerung und von Gewerbetreibenden die Wahrnehmung der bisherigen

Präsenzstreifen. Elektrofahrzeuge ermöglichen es, diese Präsenz

zukünftig auf ein noch höheres Niveau zu bringen. Sie werden also

ganz sicher für ein „Sicheres Gießen“ zum Einsatz kommen. Die

Elektroroller befinden sich derzeit noch in einer vier Wochen

dauernden Testphase mit nachfolgender Evaluation zum

Nutzungsverhalten, der Nutzbarkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Die Testphase umfasst nicht nur den Einsatz im Rahmen des Konzepts

Sicheres Gießen, sondern auch den Einsatz als Dienstfahrzeug z.B. für

den Schutzmann vor Ort.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048

Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

E-Mail: poea-gi.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen – Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Mittelhessen – Pressestelle Gießen | Publiziert durch presseportal.de.