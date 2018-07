FW-MG: Zwei Personen klagen über Augenreizungen im Linienbus

Mönchengladbach – Hardterbroich, 12.07.2018, 13:27, Rheinstrasse (ots) –

Die Feuerwehr Mönchengladbach wurde gegen 13:30 Uhr zum

Betriebsgelände der NEW auf der Rheinstrasse gerufen. Hier klagten

zwei Personen über Übelkeit und Augenreizungen.

Unmittelbar vor Eintreffen am Betriebshof hatte ein Busfahrer der

NEW im Bus der Linie 005 eine gelbliche pulverförmige unangenehm

riechende Substanz gefunden. Im Bus befand sich zu diesem Zeitpunkt

nur noch ein weiblicher Fahrgast. Der Linienbus wurde von einem

zwei-ten Busfahrer auf dem Betriebsgelände abgestellt. Die Personen

kamen nicht mit der Substanz in Kontakt. Nach zunächst angegebener

Übelkeit und Kopfschmerzen gaben die Personen gegenüber einem Notarzt

an, gesundheitlich nicht beeinträchtigt zu sein. Trotz allem wurden

zwei Personen vorsorglich einer Augenklinik zugeführt. Von der

pulverförmigen Substanz wurde eine Probe entnommen und ein

Schnelltest durchgeführt. Dieser verlief negativ. Der Bus verbleibt

derzeit auf dem Betriebsgelände und wird nicht mehr genutzt. Die

weiteren Ermittlungen hat die Polizei übernommen.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III

(Rheydt), ein Löschfahr-zeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt),

Fahrzeuge der Messkomponente, drei Rettungswagen, ein

Notarzteinsatzfahrzeug und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

