FW-MH: Zwischenfall mit Buttersäure #fwmh

Mülheim an der Ruhr (ots) –

Am heutigen Donnerstagmorgen um 07.24 Uhr wurde der Leitstelle der

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr eine Geruchsbelästigung durch eine

undefinierbare Flüssigkeit auf einem Balkon gemeldet. Die Leitstelle

entsandte daraufhin ein Einsatzleitfahrzeug zwecks Erkundung zur

Einsatzstelle. Auf einem Balkon eines Wohnhauses war Buttersäure aus

einem Behältnis ausgelaufen. Durch die vor Ort erlangten

Erkundungsergebnisse wurden weitere Kräfte nachalarmiert.

Nachfolgende Kräfte rüsteten sich mit Chemikalienschutz aus und

spülten die Buttersäure von dem Balkon. Die Tüte aus dem der Stoff

ausgetreten war, wurde in einem speziellen Behältnis zu einem

Entsorger gebracht. Die betroffenen Wohnungen wurden mittels

Belüftungsgerät belüftet und im Anschluss den Bewohnern wieder

übergeben, verletzte gab es keine. Parallel hierzu kam es zu einem

Einsatz mit dem Stichwort Bürogebäudebrand im Bereich der

Aktienstraße. (FKö)

