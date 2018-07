FW-HB: Feuer in Dachgeschosswohnung

Bremen-Lindenhof (ots) – (gjan) Am 12.07.2018 um 03:14 Uhr wurde

der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle über Notruf 112 ein Feuer in

der Gröpelinger- Heerstrasse 164 im Ortsteil Lindenhof gemeldet.

Aufgrund der Meldung wurden der Einsatzleitdienst, Kräfte der

Feuerwachen 1 und 5, die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Burgdamm und

Bremen-Grambkermoor sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle

alarmiert. Bei Eintreffen der Kräfte brannte es aus noch ungeklärter

Ursache in einer Dachgeschosswohnung eines zweigeschossigen

Wohngebäudes. Alle Bewohner konnten sich selbst ins Freie retten,

allerdings mussten zwei der Bewohner rettungsdienstlich versorgt und

mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in eine Bremer Klinik

transportiert werden. Das Feuer wurde von drei Trupps unter

Atemschutz mit C-Rohren im Innenangriff bekämpft und gelöscht. Zur

Kontrolle mussten Teile der Dachhaut entfernt werden. Bereits um

04:06 Uhr wurde „Feuer in der Gewalt“ und dann um 04:17 Uhr „Feuer

aus“ gemeldet. Insgesamt waren 46 Einsatzkräfte mit 14 Fahrzeugen an

der Einsatzstelle vor Ort.Nach Abschluß der noch andauernden

Aufräumarbeiten wird die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an

die Polizei übergeben.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr Bremen

Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bremen

Telefon: 0421 3030 0

E-Mail: pressestelle@feuerwehr.bremen.de

Internet: https://www.feuerwehr-bremen.org

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Bremen | Publiziert durch presseportal.de.