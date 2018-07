IM-MV: Nachträgliches Geburtstagsgeschenk für Freiwillige Feuerwehr Dambeck/ Innenminister Caffier: 50.000 Euro für neues Einsatzfahrzeug

Schwerin (ots) – Im letzten Sommer feierte die Freiwillige

Feuerwehr Dambeck ihr 120jähriges Jubiläum. Ganz oben auf der

Wunschliste stand und steht ein neues Einsatzfahrzeug. Heute

überbrachte Innenminister Lorenz Caffier einen Förderbescheid über

50.000 Euro als Zuschuss an die Gemeinde für die Neuanschaffung.

„Wie wichtig eine zeitgemäße technische Ausstattung der

Freiwilligen Feuerwehren in unserem Land ist, zeigen uns gerade die

zahlreichen Einsätze zur Brandbekämpfung in den letzten Wochen. Neue

Fahrzeuge zu beschaffen, ist keine leichte Aufgabe für viele

Gemeinden, aber eine wichtige und notwendige Investition in die

Sicherheit unserer Bürger. Eine moderne Feuerwehrausstattung

erleichtert erfolgreiche Einsätze“, betonte der Minister im Gespräch

mit dem Bürgermeister der Gemeinde Dambeck Wolfgang Schmidt. „Das

neue Fahrzeug wird hoffentlich nur selten zu Bränden und anderen

Unglücken fahren müssen. Ohne den persönlichen Einsatz der

freiwilligen Helfer hier in Dambeck nützt allerdings auch die moderne

Technik nichts. Für ihre gute und kontinuierliche Arbeit bedanke ich

mich recht herzlich, auch für das Engagement im kulturellen Leben der

Gemeinde.“

Derzeit hat die Freiwillige Feuerwehr 35 aktive Mitglieder, die

noch mit ihrem alten und reparaturbedürftigen LKW „LO“ mit Baujahr

1988 ausrücken müssen. Zum Einsatzgebiet gehören neben der Gemeinde

auch die überörtliche Nachbarschaftshilfe, insbesondere

landwirtschaftliche Betriebe, eine Biogasanlage und eine Stärkefabrik

in Dallmin, unmittelbar hinter der Landesgrenze zu Brandenburg.

