POL-HRO: Mehrere Verkehrsunfälle mit schwerverletzten Personen in Nordwestmecklenburg

Wismar (ots) – Am 13.05.2018 zwischen 11:30 Uhr und 14:00 Uhr

ereigneten sich gleich drei folgenschwere Verkehrsunfälle im Bereich

Wismar.

Um 11:30 Uhr fuhr eine 25-jährige Fahrzeugführerin aus Rügkamp

kommend in Richtung Wismar. An der Kreuzung B 192 / Zurow missachtete

sie das Stoppschild und überfuhr die Bundesstraße ohne anzuhalten.

Hierdurch kollidierte sie mit dem Fahrzeug einer Familie aus

Nordwestenmecklenburg. Durch den Unfall erlitten insgesamt vier

Personen leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von

ca. 15.000 EUR.

Gegen 14:35 Uhr überholte ein Kradfahrer in der Schweriner Straße

in Wismar mehrere Fahrzeuge. Kurz nachdem er wieder einscherte

überquerte ein Radfahrer die Schweriner Straße ohne auf den Verkehr

zu achten. Bei dem Zusammenstoß stürzten beide Beteiligten und zogen

sich schwere Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca.

2.000 EUR.

Gegen 14:55 Uhr befuhr eine 34-jährige Radfahrerin den Bürgersteig

in der ABC Straße in Wismar. Auf Höhe der Hausnummer 14 wollte zu

diesem Zeitpunkt ein 29-jähriger Mann mit seinem Rad die Hofeinfahrt

verlassen. Beide Radfahrer stießen zusammen, wodurch die Frau stürzte

und sich schwer verletzte. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber

in die UNI Klinik Rostock verbracht.

im Auftrag

Sascha Puchala

Polizeihauptrevier Wismar

