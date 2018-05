POL-NB: Vier Schwerverletzte nach Verkehrsunfall auf der B 196 zw. Bergen und Karow, Abz. Buschvitz

Bergen (ots) – Am 13.05.2018, gegen 14:15 Uhr ereignete sich auf

der Bundesstraße 196 zwischen Bergen und Karow, Höhe Buschvitz ein

schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 61- jährige

Rüganerin befuhr mit einem PKW vom Typ Dacia die Bundesstraße 196

aus Bergen in Richtung Karow. Auf Höhe Abzweig Buschvitz kam die

Fahrzeugführerin aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr

und stieß frontal mit einem Skoda aus Merseburg zusammen. Dabei wurde

sie schwerverletzt, eingeklemmt und musste durch Kräfte der FFW

geborgen werden. Anschließend wurde sie mit dem Rettungshubschrauber

nach Greifswald ins Klinikum verbracht. Der 32-jährige Fahrer, seine

32-jährige Beifahrerin sowie das 6-jährige Kind wurden dabei schwer

verletzt und kamen in das SANA-KH Bergen. Durch die Wucht des

Aufpralls wurde der Dacia auf den hinter ihr fahrenden VW Golf

geschleudert. Die beiden Insassen aus Bautzen blieben unverletzt. Auf

Grund eines weiteren Unfalls war die B 196 in diesem Bereich mehrere

Stunden voll gesperrt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 30000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache

aufgenommen.

