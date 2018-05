POL-PDWO: Kuriose Verkehrsunfallflucht in Alzey

Alzey (ots) – Bereits am Sonntag, den 08.04.2018 kam es an der

Einmündung der Straße Am Wegweiser/Wormser Straße in Alzey zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad.

Hierbei bog eine 35-Jährige Offenheimerin an der Einmündung der

Straße Am Wegweiser nach links in die Wormser Straße ab und übersah

ein sich näherndes, vorfahrtsberechtigtes Motorrad, dass die Wormser

Straße stadtauswärts befuhr. Der unbekannte Fahrer des Krades kann

durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß vermeiden, kommt jedoch

ins Schlingern und touchiert leicht die linke hintere Fahrzeugseite

des PKW. Auf Nachfrage gab der Krad-Fahrer an, dass ja nichts

passiert sei, startet seine Maschine und flüchtet, ohne sich um den

entstandenen Schaden zu kümmern, unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Nach Recherchen der Alzeyer Polizei handelt es sich beim Motorrad, um

eine DUCATI Supersport. Auffällig war lt. Zeugin, dass an den

vorderen Blinkern Klebefolie in schwarzer Krokodil-Leder-Optik

angebracht waren.

Hinweise auf das Motorrad bzw. den Besitzer erbittet sich die

Alzeyer Polizeiinspektion unter der Rufnummer: 06731-9110

