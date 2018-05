POL-PDKH: Unfall während Zirkusveranstaltung – Artist schwer verletzt

Bad Kreuznach, Festplatz Pfingstwiese (ots) – Am heutigen

Sonntagnachmittag kam es gegen 15:15 Uhr während einer

Zirkusveranstaltung auf der Bad Kreuznacher Pfingstwiese zu einem

Unfall. Ein 46-jähriger Artist stürzte nach ersten Erkenntnissen bei

seiner Akrobatiknummer in luftiger Höhe (ohne spezielle

Absturzsicherung) von dem sogenannten „fliegenden Motorrad“ ab und

anschließend aus ca. 4 Meter Höhe in die Manege. Der 46-Jährige wurde

schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt und per

Rettungshubschrauber abtransportiert. Nach derzeitigem Stand gehen

das aktuelle Zirkusprogramm sowie die Folgeaufführungen wie geplant

weiter.

