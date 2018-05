LPI-EF: Betrunkene Radfahrerinnen stoßen zusammen

Erfurt (ots) – Sonntag Morgen gegen 03:00 Uhr befuhren zwei 19

jährige Frauen mit ihren Fahrrädern die Schwerborner Straße in

Erfurt. Aufgrund ihrer Alkoholiserung stießen die beiden zusammen als

sie nebeneinander fuhren und stürzten. Eine der beiden Frauen blieb

unverletzt, die andere zog sich Schmerzen am Knie und leichte

Schürfwunden im Gesicht zu. Die unverletzte Radfahrerin war mit 1,97

Promille erheblich alkoholisiert. Die leicht verletzte Radfahrerin

hatte immerhin 0,56 Promille. Wer für den Zusammenstoß verantwortlich

ist oder ob beide Frauen eine Schuld tragen, muss noch ermittelt

werden. Die Alkoholiserung wird definitiv einen gewichtigen Anteil an

der Unfallursache haben. (TL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Inspektionsdienst Nord

Telefon: 0361 7840 0

E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Landespolizeiinspektion Erfurt | Publiziert durch presseportal.de.