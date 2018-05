POL-PDNR: Neuwied-Heddesdorf: Unfall mit zwei Verletzten, Fahrer musste durch Feuerwehr aus Fahrzeug befreit werden

Neuwied (ots) – Der 19jährige Fahrer eines Pkw Seat befuhr am

13.05.2018 gegen 13.58 Uhr die Gustav-Stresemann-Straße aus Richtung

Dierdorfer Straße kommend in Richtung Andernacher Straße. Nach

bisherigen Unfallermittlungen übersah der Fahrer des Seat an der

Kreuzung zur Peter-Siemeister-Straße den von rechts kommenden,

vorfahrtsberechtigen 20jährigen Fahrer eines Pkw Renault, der aus

Richtung Unterdorf kam und in Fahrtrichtung Dierdorfer Straße fahren

wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß des Seat mit der

Fahrerseite des Renault. Der Renault wurde hierdurch so stark

beschädigt, dass der im Fahrzeug befindliche, verletzte Fahrer nicht

aus dem Fahrzeug aussteigen konnte. Der er Schmerzen im Rückenbereich

verspürte, wurde die Feuerwehr hinzugerufen, um den beschädigten Pkw

soweit öffnen zu können, dass eine Versorgung des Verletzten

problemlos möglich war. Obwohl der Einsatz der Feuerwehr dramatisch

aussah, trug der Fahrer des Seat jedoch vermutlich keine schwereren

Verletzungen davon. Der Fahrer des Pkw Renault trug leichte

Verletzungen davon. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4500

Euro geschätzt.

