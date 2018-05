POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht in Flonheim

Alzey (ots) – Am Freitag, den 11.05.2018 stößt in der Zeit

zwischen 07:00 Uhr und 08:15 Uhr ein bislang unbekannter

Fahrzeugführer, in der Obergasse in Flonheim, beim Vorbeifahren gegen

die linke Fahrzeugseite eines am Fahrbahnrand parkend abgestellten

PKW. Dabei beschädigt er diesen leicht an Heck und Außenspiegel.

Anschließend entfernt sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich

um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an

Polizei Alzey unter der Rufnummer: 06731-9110

