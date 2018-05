POL-PDMY: Polizeieinsatz beim 24h-Rennen am Nürburgring

Nürburgring (ots) – Bereits seit dem vergangenen Montag reisten

die ersten Motorsportfans zur legendären Nordschleife am Nürburgring

an um bei dem diesjährigen 24-Stunden-Rennen dabei zu sein. Rund um

die Rennstrecke entstanden Zeltstädte mit motorsportbegeisterten

Menschen. Neben dem Rahmenprogramm war natürlich das eigentliche

Rennen über 24 Stunden das Highlight. Die Polizeidirektion Mayen

begleitete die Tage auch in den sozialen Medien und gab über Twitter

und Facebook den Besuchern wichtige Hinweise zur Anreise und andere

interessante Informationen.

Die Anreise verlief grundsätzlich ohne größere Probleme. Lediglich

am Samstag kam es zu Staus rund um Adenau da sehr viele Tagesbesucher

den Ring aufsuchten.

Leider ereignete sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein

Unglücksfall bei dem ein 40 jähriger Mann aus Duisburg in seinem

Fahrzeug erstickte da er einen kleinen Gasbrenner im Fahrzeuginneren

betrieb.

Über die Tage verteilt kam es zu einigen Sachbeschädigungen,

Diebstählen und Körperverletzungen. Daneben ereigneten sich noch

insgesamt 36 Verkehrsunfälle, wobei es sich überwiegend um

Verkehrsunfälle mit Sachschäden handelte.

Leider hielt das schöne Wetter der vorherigen Tage nicht an und

so gab es sonntags für die Mittagsstunden eine Unwetterwarnung,

wobei eine genaue Vorhersage nicht möglich war. Vorsichtshalber

wurden die Besucher durch die Polizei und den Veranstalter über die

sozialen Medien informiert und gewarnt. Zum Glück blieb es lediglich

bei Dauerregen ohne Gewitter und Sturm.

Durch den Dauerregen ab Sonntagfrüh begann bereits ab dem späten

Vormittag die Abreise vieler Besucher, so dass sich auch keine

nennenswerten Staus direkt nach Rennende bildeten.

